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Происшествия 11 августа 2023 11:01

Аэропорты Калуги и «Внуково» закрыты из-за угрозы атак беспилотников

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Аэропорты Калуги и «Внуково» закрыты из-за угрозы атак беспилотников
Фото: © «Татар-информ»

Воздушное пространство над аэропортами Калуги и Внуково закрыли для гражданских судов. Причиной стала угроза атаки беспилотников, сообщает РИА Новости.

Как рассказали изданию в экстренных службах, ограничения на прием и выпуск воздушных судов во «Внуково» начали действовать с 9.40. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты Московского узла.

Источник в авиавластях добавил, что решение принято, чтобы обезопасить пролет гражданских судов.

#аэропорт #беспилотник
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