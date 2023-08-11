Аэропорты Калуги и «Внуково» закрыты из-за угрозы атак беспилотников

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Воздушное пространство над аэропортами Калуги и Внуково закрыли для гражданских судов. Причиной стала угроза атаки беспилотников, сообщает РИА Новости.

Как рассказали изданию в экстренных службах, ограничения на прием и выпуск воздушных судов во «Внуково» начали действовать с 9.40. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты Московского узла.

Источник в авиавластях добавил, что решение принято, чтобы обезопасить пролет гражданских судов.