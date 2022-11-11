Аэропорты 11 городов на юге России остаются недоступными для коммерческих полетов

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге страны продлен в очередной раз – до 21 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени. Об этом сообщает Росавиация.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – сказано на сайте ведомства.

Авиакомпании могут организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам – через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Ограничение полетов в аэропорты южной и центральной части страны начало действовать 24 февраля, когда Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Воздушная зона вблизи российско-украинской границы была признана небезопасной для гражданских самолетов.