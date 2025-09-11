news_header_top
Общество 11 сентября 2025 17:07

Аэропорт Краснодара возобновил работу с 11 сентября

Аэропорт Краснодара начал принимать рейсы с 11 сентября в 09:00 по московскому времени после длительной приостановки работы по соображениям безопасности. Об этом сообщает официальный сайт Минтранса. Вопросы безопасности полетов были тщательно изучены межведомственной рабочей группой на базе Росавиации и подтверждены специалистами подведомственной госкорпорации по организации воздушного движения.

Несмотря на то, что аэропорт не работал с конца февраля 2022 года, оба терминала, аэродромная техника и штат сотрудников аэропорта полностью готовы к работе. Кадровый потенциал воздушной гавани был сохранен в том числе благодаря поддержке Правительства России.

Первый регулярный рейс выполнит компания «Аэрофлот» 17 сентября. Открытие аэропорта Краснодара не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Черного морей.

