Аэропорт Казани запустит более 30 внутренних и международных рейсов

Аэропорт «Казань» и авиакомпания Nordwind Airlines подписали соглашение об открытии более 30 внутренних и международных рейсов до осени 2024 года. Соглашение по стратегическому партнерству в сфере развития маршрутной сети было подписано сегодня на «Транспортной неделе 2022» в Москве, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Мы договорились об открытии внутренних и международных направлений, а также о базировании трех воздушных судов в уже наступившем зимнем сезоне, и к лету 2024 года — не менее восьми самолетов», — рассказал генеральный директор аэропорта Казани Сергей Романцов.

Заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Антон Маттис добавил, что определен и перечень маршрутов, приоритетных для развития в ближайшие годы. Перевозчик уже запустил из столицы Татарстана 13 рейсов по таким направлениям, как Иркутск, Грозный, Махачкала, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Томск и другие.

В предстоящий летний период к ним добавятся рейсы в Горно-Алтайск, Владикавказ, Красноярск, Барнаул. «Возможно, появятся и международные рейсы. Помимо этого, мы увеличим частоту выполнения перелетов на уже существующих направлениях», — отметил Маттис.