Аэропорт Казани запустил чат-бот для пассажиров в мессенджере «Макс»

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Международный аэропорт «Казань» запустил чат-бот в мессенджере «Макс» для информирования пассажиров. С его помощью можно узнать расписание рейсов, уточнить информацию о задержках и изменениях в графике полетов, сообщает Минтранс Татарстана.

Цифровой помощник также предоставляет сведения о терминалах, авиакомпаниях, маршрутах проезда до аэропорта и действиях при задержке рейса.

Кроме того, через чат-бот можно получить информацию о VIP-залах, бизнес-зонах и парковке, перейти к сезонному расписанию и покупке авиабилетов.