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Ру Тат
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Транспорт
17 января 2022  14:18

Аэропорт Казани за 2021 год обслужил максимальное в своей истории число пассажиров

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Международный аэропорт «Казань» в прошлом году обслужил 3 млн 876 тыс. пассажиров, что на 11,7% больше допандемийного 2019 года, когда было перевезено 3 млн 470 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Впервые в истории Татарстана достигнут столь высокий показатель по объемам авиаперевозок в течение одного года», — отметили в пресс-службе.

Маршрутная сеть аэропорта Казани в прошлом году включала 73 направления, в том числе 30 международных. Несмотря на закрытие ряда зарубежных направлений из-за пандемии Covid-19, на международных рейсах было перевезено 1 млн 41 тыс. пассажиров.

На внутренних воздушных линиях рост пассажиропотока достиг 30,5%, всего было перевезено 2 млн 835 тыс. человек.

#Аэропорт Казани
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