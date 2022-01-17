Аэропорт Казани за 2021 год обслужил максимальное в своей истории число пассажиров

Международный аэропорт «Казань» в прошлом году обслужил 3 млн 876 тыс. пассажиров, что на 11,7% больше допандемийного 2019 года, когда было перевезено 3 млн 470 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Впервые в истории Татарстана достигнут столь высокий показатель по объемам авиаперевозок в течение одного года», — отметили в пресс-службе.

Маршрутная сеть аэропорта Казани в прошлом году включала 73 направления, в том числе 30 международных. Несмотря на закрытие ряда зарубежных направлений из-за пандемии Covid-19, на международных рейсах было перевезено 1 млн 41 тыс. пассажиров.

На внутренних воздушных линиях рост пассажиропотока достиг 30,5%, всего было перевезено 2 млн 835 тыс. человек.