Аэропорт Казани впервые за год обслужил более 4 млн пассажиров

Международный аэропорт «Казань» за прошлый год обслужил 4 млн 18 тыс. пассажиров, что на 3,7% больше 2021 года. Такой показатель по объемам авиаперевозок в течение одного года достигнут впервые в истории гражданской авиации Татарстана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На внутренних линиях было отправлено 3 млн 105 тыс. человек, рост пассажиропотока составил 9,5%. Наиболее популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды, Новосибирск, Калининград и Сочи. Традиционно сохраняется высокий спрос на рейсы в Москву – 1 млн 524 тыс. обслуженных пассажиров, или 16,8% к уровню 2021 года.

На международных направлениях снижение, вызванное отменой некоторых вылетов в дальнее зарубежье, составило 12,3%. Было перевезено 913 тыс. пассажиров, что в целом является высоким показателем, уточнили в пресс-службе. Самыми востребованными были рейсы в Бодрум, Дубай, Даламан, Хургаду и Стамбул.

«Рекордный показатель пассажиропотока является результатом проведенной работы по расширению маршрутной сети, увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях, привлечению новых зарубежных авиаперевозчиков», – говорится в сообщении.

Маршрутная сеть аэропорта «Казань» в прошлом году насчитывала 90 направлений, по которым выполнялись как регулярные, так и чартерные перевозки. Из них 33 маршрута – международные. В 2021 году рейсы выполнялись по 81 направлению, из которых 33 – международные.