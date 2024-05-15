Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аэропорт Казани вновь принимает и отправляет рейсы
Сегодня в 9.40 по московскому времени были сняты ограничения на работу аэропорта Казани.
Напомним, что ограничения временно вводились для обеспечения безопасности полетов.
«В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет», – сообщили в Росавиации.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников