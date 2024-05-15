Аэропорт Казани вновь принимает и отправляет рейсы

Сегодня в 9.40 по московскому времени были сняты ограничения на работу аэропорта Казани.

Напомним, что ограничения временно вводились для обеспечения безопасности полетов.

«В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет», – сообщили в Росавиации.