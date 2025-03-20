Аэропорт Казани станет хабом для белорусских туристов, путешествующих по России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аэропорт столицы Татарстана станет трансферным хабом для путешественников из Белоруссии. Они смогут использовать Казань как перевалочный пункт для поездок во многие другие регионы России. При этом не нужно будет покупать отдельные билеты на рейсы, а багаж будет перегружаться между самолетами автоматически, рассказал генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

«С появлением такого соглашения мы ждем увеличения трафика из Белоруссии. Для самих авиакомпаний это упрощает перевозку пассажиров между нашими странами. Хотелось бы, чтобы количество рейсов из Минска в Казань увеличилось с двух до четырех, это был бы прорыв, особенно для сибирских и южных направлений нашей страны», – пояснил он.

Благодаря соглашению, заключенному между авиакомпаниями, для туристов из Белоруссии через Казань открылись такие направления, как Новокузнецк, Барнаул, Кемерово, Улан-Удэ, Иркутск, Томск, Омск, Уфа, Тюмень, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Махачкала и Красноярск, а также столица Кыргызстана Бишкек и таджикистанский Худжанд. В свою очередь путешественники из этих городов могут попасть в Минск со столицей РТ в качестве перевалочного пункта.

Особенность в том, что на всю дорогу с пересадкой в Казани нужно будет купить только один билет и единожды пройти процедуру регистрации. Также не нужно будет самостоятельно перегружать багаж из одного самолета в другой.

«Такое решение позволит дешевле и проще добираться на самолетах из Белоруссии в разные регионы России и наоборот. Для нас это первое такое соглашение не через Москву и Санкт-Петербург. Это послужит развитию казанского аэропорта как большого транспортного хаба», – прокомментировал новацию советник отделения Посольства Белоруссии в Казани Виктор Щетько.

Дипломат подчеркнул, что не всегда удобно использовать как транспортный хаб аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, а Казань станет еще одним вариантом, который добавит комфорта туристам.