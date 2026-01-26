Аэропорт Казани сообщил о возможных корректировках рейсов из-за сбоя системы бронирования

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В аэропорту Казани сообщили о возможных изменениях в расписании авиарейсов в связи со сбоем в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что одна из систем регистрации пассажиров и багажа работает в ограниченном режиме по причинам, не связанным с функционированием IT-оборудования аэропорта.

Пассажиров предупреждают, что в ближайшее время возможны корректировки в графике движения авиарейсов.

Из-за технического сбоя несколько авиакомпаний ввели временные ограничения на регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов. Проблемы затронули авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», AZUR air, «Ямал», Nordwind, «Ижавиа» и «Уральские авиалинии».

UPD. Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха, причиной глобального сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера – компании «Сирена-Трэвел».