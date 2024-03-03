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Аэропорт Казани: Рейсы задерживаются из-за тумана и плохой видимости
Задержка рейсов в аэропорту «Казань» произошла из-за неблагоприятных метеоусловий, а именно тумана и плохой видимости. Об этом «Татар-информу» сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин.
Ранее мы сообщали, что в аэропорту Казани задерживаются вылеты самолетов. В частности, один борт вылетел в Киров в 13.46 вместо 12.10, другой — в Алматы в 13.04 вместо 12.45. Вылеты самолетов в московский аэропорт «Шереметьево» перенесены с 13.20 на 15.20 и с 14.20 на 17.50.
В пресс-службе аэропорта напомнили, что решение о выполнении взлета или посадки принимают командиры экипажей.
«В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме», – добавили в воздушной гавани.
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