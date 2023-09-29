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Новости Татарстана и Казани
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Аэропорт Казани рассказал о новых рейсах в Дубай в новогодние праздники
В период зимних отпусков — с 21 декабря по 31 января — из аэропорта Казани откроется новый международный рейс. Авиаперелеты в Дубай организует компания «Аэрофлот», рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Рейсы Казань — аэропорт Аль-Мактум будут проводиться на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 158 мест. Вылеты из Казани с 22 декабря запланированы по пятницам и понедельникам, в обратном направлении (с 21 декабря) — по четвергам и воскресеньям.
«Для каждого аэропорта указано местное время. Время в пути около 5 часов. Возможны изменения в графике движения. Время в ОАЭ на один час опережает московское», — уточнили в пресс-службе.
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