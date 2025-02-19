Аэропорт Казани рассчитывает на скорое возобновление рейсов в Баку

В аэропорту Казани надеются на скорое возобновление рейсов в столицу Азербайджана – Баку. Об этом рассказал коммерческий директор воздушной гавани Андрей Лопатин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Рейсы были отменены по решению наших партнеров – азербайджанской стороны. Но мы с ними постоянно на связи. И рассчитываем, что все-таки нам удастся скоро возобновить эти рейсы, и они будут выполняться с той же частотой», – заявил он.

Из аэропорта Казани рейсы в Баку выполняли два перевозчика. Всего было пять рейсов в неделю.