Аэропорт Казани планирует открыть новое направление в Китай

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Аэропорт Казани прорабатывает вопрос по открытию рейса по еще одному направлению в Китай. Кроме того, в этом году продолжатся полеты в Шанхай. Об этом сообщил коммерческий директор воздушной гавани Андрей Лопатин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы китайское направление не оставляем. Работаем также по нему уже более, так скажем, для туристического отдыха. Шанхай – это направление и для бизнеса, и для отдыха, и для туризма. Там всё есть. Сейчас работаем по другому направлению, не с одним перевозчиком. Думаю, что в этом году все-таки работа успешно завершится запуском рейса», – рассказал он.

Лопатин отметил, что с марта рейсы в Шанхай будут выполняться с частотой три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. «Время вылета и прилета идентично тому, как они летали осенью и зимой. Ночной перелет – туда, обратно – дневной. Заинтересованность в рейсе есть со стороны китайского перевозчика и с нашей. В целом загрузка хорошая. Она формируется и благодаря туроператорам», – подчеркнул он.

По словам коммерческого директора, сейчас прорабатывается возможность покупки билета на сайте китайской авиакомпании China Eastern Airlines российскими банковскими картами.

Более того, по направлению Казань – Шанхай развиваются грузоперевозки. «Постоянно отравляются грузы из Китая к нам. Рассчитываем, что объемы будут только увеличиваться», – заявил он.

Лопатин заметил, что рассматривается также возможность открытия авиарейсов в страны Ближнего Востока. «Пока не хочу раскрывать, какие конкретно направления прорабатываем, но работа идет регулярно. Мы не говорим про направление ОАЭ, которое уже неплохо раскатано и пользуется популярностью, оно и дальше будет продолжаться, мы говорим про другие страны», – уточнил он.

За прошлый год аэропорт Казани обслужил более 5,3 млн пассажиров, что почти на 4% больше показателя 2023 года. Полеты выполнялись по 82 маршрутам, в том числе по 31 – на внутренних линиях и 51 – на международных.

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск, Махачкала, Калининград. На международных линиях большим спросом пользовались рейсы в Анталью, Стамбул, Дубай, Шарм-эль-Шейх.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Зампредседателя Госкомитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева добавила, что увеличение числа прямых авиарейсов между регионами России оказывает существенное влияние на рост туристического потока в Татарстан.

«Татарстан входит в десятку самых востребованных туристических направлений России. Ключевым фактором, обеспечивающим прирост туристов, является удобная транспортная доступность, и здесь авиасообщение играет важную роль. В прошлом году туристический поток составил 4,4 млн человек. По этому показателю республика занимает седьмое место среди регионов России и первое в Приволжском федеральном округе», – сказала она.

По словам Балахонцевой, развитию туризма в республике также способствует хорошая инфраструктура. В частности, в регионе есть более 27 тыс. гостиничных номеров, два международных аэропорта, крупные федеральные трассы, большое количество достопримечательностей, в том числе четыре объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.