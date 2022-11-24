Международный аэропорт Казани открывает зимние рейсы в Махачкалу. Из Татарстана в Дагестан и в обратном направлении можно улететь дважды в неделю, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«За природными красотами, удивительным местным колоритом и активным горным туризмом в Дагестан можно смело лететь и в зимний период», — заметили в пресс-службе.

В частности, по четвергам из Казани можно вылететь в 13.10 и прилететь в Махачкалу в 16.05. В обратном направлении самолет вылетает в 17.05 и прибывает в 19.55.

По воскресеньям вылет из столицы Татарстана — в 13.25 с прибытием в Дагестан в 16.05. Обратный рейс назначен на 17.05, прилет в Казань — на 20.00.

Длительность полета составляет около трех часов.