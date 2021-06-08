Аэропорт «Казань» запустил для пассажиров виртуального бота в Telegram

Международный аэропорт «Казань» создал виртуального помощника для пассажиров на базе мессенджера Telegram. С его помощью пассажиры могут без звонка специалисту справочной службы получить оперативную обратную связь о рейсах и услугах аэропорта. Ссылка размещена в шапке профиля, сообщается на странице воздушной гавани в соцсети Instagram.

По словам разработчиков, чат-бот позволяет оперативно найти информацию по рейсу на текущую дату и последующие сутки — о времени вылета и прилета, терминалах обслуживания, статусе, стойке регистрации, номере выхода на посадку. Для этого достаточно ввести номер рейса или название города вылета или прилета.

Кроме того, при помощи чата пассажиры могут узнать об общественном транспорте в аэропорт и из воздушной гавани, схему терминалов, парковку, представительствах авиакомпаний, бизнес-залах, покупке авиабилетов. Разработана обратная связь.

«<…> чтобы начать диалог в чат-боте, необходимо ввести в поисковой строке мессенджера Telegram — аэропорт Казань или @kznaerobot, далее выбрать интересующий блок информации», — говорится в сообщении.

Чат-бот может одновременно обрабатывать неограниченное количество запросов и работать в круглосуточном режиме. Сам процесс поиска занимает несколько секунд.