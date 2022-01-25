Аэропорт «Казань» планирует открыть новый рейс в Германию

Аэропорт Казани ведет переговоры с одной из зарубежных авиакомпаний по открытию нового рейса в Германию. Об этом сообщил на заседании коллегии Миндортранса РТ генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

«С начала летнего навигационного сезона 2022 года ожидается возвращение иностранных авиакомпаний-партнеров на свои прежние маршруты с частотой выполнения рейсов на допандемийном уровне. С одной из зарубежных авиакомпаний ведутся переговоры, уже на стадии завершения, по открытию нового направления в Германию», – рассказал докладчик.

По словам Романцова, на внутренних направлениях из Казани уже открыты новые рейсы в Саранск, Элисту, Магнитогорск, Нарьян-Мар, Курск, Тамбов.

«В целом на этот год ставится задача перейти рубеж в 4 млн обслуженных пассажиров, что на 8% больше 2021 года», – отметил он.

Международный аэропорт «Казань» за прошлый год обслужил рекордные в своей истории 3 млн 876,6 тыс. пассажиров, что на 78,5 % больше показателя 2020 года.