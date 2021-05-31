Аэропорт «Казань» отремонтировал столовые хосписа

В преддверии Дня защиты детей Международный аэропорт «Казань» отремонтировал две столовых комнаты в Казанском хосписе.

Еще в 2014 году, когда «Дом без боли» только строился, аэропорт взял на себя внутреннюю отделку и оснащение двух столовых: первая предназначена для пациентов, а вторая — для персонала.

«Время берет свое, всё изнашивается. Мы делаем подарок для вас, для ваших маленьких пациентов. Нам очень приятно это сделать, потому что мы понимаем: выполнять ту работу, которую выполняет ваш персонал, очень сложно, но очень важно для всех», — сказал генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов работникам хосписа перед разрезанием символической ленточки.

При этом он отметил, что аэропорт «Казань» продолжит оказывать хоспису посильную помощь, и выразил надежду, что новый интерьер понравится постояльцам хосписа и их родителям.

Председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов вручил Сергею Романцову благодарственное письмо и выразил признательность организации за давнюю дружбу и помощь.

«У нас детки не обделены вниманием, в любом вливании доброты в сердца к мамочкам, деткам они видят любовь. Это играет большую роль в лечении и реабилитации этих деток. Когда частичку своей души отдает социальный бизнес тем, кто на самом деле нуждается в этой помощи, — это пример служения родине», — подчеркнул Владимир Вавилов.

Детскую столовую выкрасили в теплые бежевые и оранжевые цвета, на стенах появились рисунки самолетов из популярного мультфильма, а люстры украшают вертолеты и бабочки.

«Очень ярко по сравнению с тем, что было. Стало очень по-детски, потому что была здесь хоть и цветная, но всё-таки официальная люстра. И цвет такой яркий, сразу бросается в глаза», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Наталья, мама Луки — маленького пациента хосписа.

Она уверена, что такая комната будет радовать ее сына, когда тот будет есть здесь. В хосписе дети едят пять раз в день.

На втором этаже находится обновленная комната приема пищи для персонала. В интерьере теперь преобладают цвет морской волны и белый цвет. На полках — стенд с моделями разных самолетов.

«Здесь очень цвета успокаивающие, прибежишь сюда расстроенный, сел, покушал и выдохнул, успокоился. У нас нет такого: ушел на обед и час обедаешь. Быстренько заскочил, быстренько поел, и уже кто-нибудь звонит, и ты побежал, даже эти 10–15 минут дорогого стоят», — объяснила корреспонденту агентства заведующая амбулаторно-выездной службы хосписа Марина Городилова.

Врач поблагодарила казанский аэропорт за подарок, так как комната получилась очень уютной, красивой и спокойной.

«Видите, сколько трудов вложено для того, чтобы нашим деткам можно было не только кушать, но и наслаждаться этой красотой. Все для них в преддверии такого праздника (Дня защиты детей — прим. Т-и), такой эмоциональный подарок», — заметил Владимир Вавилов.