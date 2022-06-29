Аэропорт «Казань» открыл авиарейсы в Алматы

Первые авиарейсы по маршрутам Казань – Алматы и Алматы – Казань открылись в Международном аэропорте «Казань». На этом направлении используются современные комфортабельные самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Алматы является крупнейшим, самым развитым и интересным для делового и рекреационного туризма городом Республики Казахстан. А Казань – один из самых привлекательных и динамичных региональных городов России. Поэтому новое направление обещает быть востребованным жителями как Татарстана, так и Алматы», – говорится в сообщении.

Пассажирами первого рейса из Казани стали 97 человек. На первом рейсе из Алматы перелет совершили 95 человек. Вторые рейсы между городами состоятся в ближайшее воскресенье, 3 июля, их загрузка тоже будет близка к 100%.

Рейсы в текущем летнем расписании планируется выполнять раз в неделю – по субботам.