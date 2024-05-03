Аэропорт Элисты откроется для полетов гражданской авиации после майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на власти Калмыкии.

В конце апреля Правительство РФ в своем телеграм-канале сообщало, что воздушная гавань, закрытая с 2022 года, начнет принимать пассажирские самолеты с 3 мая ежедневно с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

«Вся инфраструктура находится в рабочем состоянии. Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — говорилось в сообщении.

Напомним, что запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре России действует с февраля 2022 года, после того как Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации. Ограничение распространялись на воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.