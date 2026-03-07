news_header_top
Происшествия 7 марта 2026 12:52

Аэропорт Дубая на несколько часов приостанавливал работу из-за воздушной атаки

Международный аэропорт Дубая приостанавливал работу на несколько часов из-за воздушных атак, сообщает РИА Новости.

В субботу утром Иран нанес удары по ОАЭ, и один из них был нанесен в непосредственной близости от аэропорта. Часть воздушных судов перенаправили во второй дубайский аэропорт «Аль-Мактум». Как сообщила компания-оператор воздушной гавани, в настоящее время прием и выпуск самолетов частично возобновлен.

Напомним, что после начала конфликта между Ираном и союзниками, Израилем и США, воздушное пространство ОАЭ было закрыто, а большое количество туристов, в том числе из России, не могут покинуть страну.

