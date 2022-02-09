Аэропорт «Бегишево» стал серебряным призером премии «Воздушные ворота России»

Аэропорт «Бегишево» стал серебряным призером в номинации «Лучший аэропорт 2021» в категории до 2 млн пассажиров в год национальной премии «Воздушные ворота России». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«9 февраля – День гражданской авиации России. Для “Бегишево” шестой год подряд это двойной праздник, потому что традиционно в этот день мы становимся обладателями престижной награды “Воздушные ворота России”», – сказал генеральный директор аэропорта Андрей Парфененко.

В рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве сегодня прошла церемония награждения победителей девятой национальной премии «Воздушные ворота России».

Премия учреждена для выявления и поощрения наиболее эффективно и стабильно развивающихся аэропортов России и формирования их позитивного имиджа.

Сегодня Президент России Владимир Путин поздравил всех гражданских летчиков с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что гражданская авиация вносит огромный вклад в развитие экономики, межрегиональных и международных связей РФ.