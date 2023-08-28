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Аэропорт Алеппо на севере Сирии вышел из строя после атаки Израиля
Международный аэропорт Алеппо, находящийся на севере Сирии, вышел из строя после воздушной атаки Израиля. Об этом передает РИА Новости.
«Около 04:30 утра <...> [Израиль] совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо», – говорится в сообщении сирийского Министерства обороны.
Воздушная гавань прекратила работу из-за того, что была разрушена взлетная полоса. В ведомстве отметили, что это уже 22-й удар Израиля по территории арабской республики с начала 2023 года.
ООН неоднократно призывала воздержаться от бомбардировок гражданских объектов, власти Израиля свои действия никак не комментируют.
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