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Политика 28 августа 2023 09:20

Аэропорт Алеппо на севере Сирии вышел из строя после атаки Израиля

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Международный аэропорт Алеппо, находящийся на севере Сирии, вышел из строя после воздушной атаки Израиля. Об этом передает РИА Новости.

«Около 04:30 утра <...> [Израиль] совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо», – говорится в сообщении сирийского Министерства обороны.

Воздушная гавань прекратила работу из-за того, что была разрушена взлетная полоса. В ведомстве отметили, что это уже 22-й удар Израиля по территории арабской республики с начала 2023 года.

ООН неоднократно призывала воздержаться от бомбардировок гражданских объектов, власти Израиля свои действия никак не комментируют.

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