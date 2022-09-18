Аэропланы, пехотинец из Китая и тысяча зрителей: В РТ отыграли битву Колчака под Казанью

На горе Соколка в Верхнеуслонском районе Татарстана сегодня прошел ежегодный фестиваль «Рождение легендарной и непобедимой». Главным его событием стала реконструкция сражения 1919 года – наступление армии Колчака. О том, кто такие реконструкторы, почему это не просто выездной спектакль и что ему предшествует – в репортаже «Татар–информа».

«Участие в бою это, пожалуй, вишенка на торте»

Настроение, несмотря на моросящий дождь, у реконструкторов было приподнятым. Никто и не думал отказываться от участия в битве. Солдаты Белой и Красной армий были дружны, как никогда в реальности. Они показывали друг другу военную форму, расшитую собственноручно, раритетное оружие и обсуждали сценарий предстоящего сражения.

«Реконструкцией я занимаюсь уже 22 года. В самом начале своего пути реконструтора я был увлечен средневековьем, особенно Золотордынским периодом Волжской Булгарии – 13-м-14-м веками. С 2019 года, уже четвертый год подряд, мы проводим бои периода гражданской войны под Казанью. Мы сейчас с вами стоим как раз там, где все это и происходило. Мы сегодня реконструируем 1919 год – наступление Колчака. Казань была одной из точек, куда Колчак со своими генералами мечтал дойти», – рассказал Наиль Хабибуллин участник военно-исторического клуба «Витязь», который функционирует при национальном музее РТ.

Наиль Хабибуллин – один из руководителей военно-исторического клуба «Казанский рубеж». Это молодежный клуб, который состоит в основном из студентов, он создан на базе музея-мемориала Великой Отечественной войны. По его словам, реконструкция – это не только участие в бою, это уже, пожалуй, вишенка на торте. Самой реконструкции предшествует большой обьем научной работы. Ее участник должен проникнуться атмосферой того времени, которое будет представлять. Все костюмы воссоздаются с большим трудом, как и декорации.

К слову, тех, кому не исполнилось восемнадцати лет, не допускают к участию в сражениях, но им всегда есть чем заняться. Они наблюдают за более опытными товарищами, участвуют в воспроизведении эпизодов мирной жизни – показывают жизнь интеллигенции, кулаков и крестьян.

«’’Умирать‘’ на пути бронетехники с маленьким обзором изнутри, запрещено»

Владислав Хабаров, режиссер сегодняшней постановки, заслуженный работник культуры РТ, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея республики, руководитель военно-исторического клуба «Витязь», рассказал, почему техника безопасности на таких масштабных мероприятиях превыше всего.

«Я считаю, что техника безопасности всегда должна быть на первом месте. У нас здесь есть бронетехника у которой маленький угол обзора изнутри, поэтому «умирать» на дороге, где она поедет категорически запрещено. Лошади в кавалерии тоже могут испугаться громкого хлопка – наша ответственность в том, чтобы зрители и участники не пострадали. Я участвовал в реконструкции пару лет назад, и одна девушка выстрелила у меня над ухом. Оружие хоть и холостое, но хлопок очень громкий, меня тогда порядком оглушило. Ввиду того, что мы всегда проводим инструктаж по технике безопасности, у нас нет таких случаев нет. Могут ногу подвернуть, но не больше», –рассказал Владислав Хабаров.

К немалому удивлению и восторгу зрителей в реконструкции приняли участие несколько аэропланов, они показывали работу первой авиации Красной армии.

На поле сражения были расставлены пиротехнические заряды, они срабатывали точно по сценарию и создавался эффект полномасштабного боя. Земля летела во все стороны. У тех, кто находился внтури, было полное ощущение настоящего военного сражения.

Люди, дома и декорации не пострадали, вся площадка для представлений, кстати, была выстроена самими участниками военно-исторических клубов.

Пехотинец из Поднебесной

Неожиданная встреча произошла на поле сражения – корреспондент «Татар-информа» познакомился с Хуаном Цзыкунем – солдатом пехоты Красной армии. Он поделился своей историей переезда из Китая в Татарстан.

«Участвую в реконструкции впервые, меня сюда позвал друг Тимур. Я жил в провинции Фуцзянь рядом с Тайванем, потом приехал сюда учиться, сейчас я студент КФУ. В Китае мало подобных движений, любителей реконструкций очень мало. Изначально я хотел быть крестьянином, но формы не нашлось, поэтому я стал солдатом-пехотинцем Красной армии», – поделился впечатлениями студент КФУ Хуан Цзыкунь.

Еще один путешественник-реконструктор – Александр Курбатов – руководитель группы военной реконструкции «Форвард» из Уфы. Он приехал вместе с командой из троих человек чтобы представлять девятый сибирско-иркутский стрелковый полк армии Колчака. Его подразделение вооружено винтовками и карабинами Мосина.

«Мы привезли с собой пулемет Гочкинс образца 1922 года, он смоделирован из советского пулемета Дегтярева образца 1944 года. В конструкции не было изменений, менялся только внешний облик. В фильме ‘’Белое солнце пустыни’’ была как раз эта модель. Мы здесь уже третий раз, взаимодействуем со всеми клубами. Я, можно сказать, старожил среди реконструкторов – 31 год стажа, увлекся этим еще в 17 лет», – рассказал Александр Курбатов.

«Молодым необходимо знать историю своей страны»

Реконструкторское сражение сегодня посетило не меньше тысячи человек, многие приходили с семьями. Для зрителей подготовили интерактивную площадку, на которой можно было пострелять из охолощенного автомата и воздушной винтовки.

«Я не первый раз на таком мероприятии. Два года назад был и мне очень понравилось. Давно ждал, когда это повторится и, узнав о дате, пообещал сыну, что возьму его с собой. Для молодежи это необходимо знать, знать свою историю. Поэтому, это мероприятие, которое достойно посещения вместе со своими детьми. В прошлый раз мероприятие проходило в течение двух дней. В первый день оно было посвящено революции, а во второй – Великой Отечественной войне. Меня на самом деле очень поразила масштабность сражения, пиротехника, самолеты. – поделился впечатлениями местный житель Максим Чайкин.

И вот, финал. Бомбы больше не взрываются, никто не стреляет, солдаты Белой и Красной армий вместе вышли на поклон. Зрители встретили их громкими овациями. Дети побежали фотографироваться с реконструкторами. Так и закончилось сегодня историческое сражение, в котором, в отличие от настоящего, никто не погиб.