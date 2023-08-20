Аэропланы и диковинный огнемет: на Соколке воссоздан бой 1920 года на Каховском плацдарме

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанская ударно-огневая бригада Гражданской войны

Первую круглую дату, пятилетие, отметил в этом году фестиваль военно-исторической реконструкции «Рождение непобедимой и легендарной», проводимый на горе Соколка Верхнеуслонского района Татарстана. И хотя мероприятие создавалось в память о событиях гражданской войны в боях за Казань, в этом году участники фестиваля представили зрителям вольную реконструкцию боя около села Любимовка на Каховском плацдарме 14 октября 1920 года. Вблизи той же территории, к слову, разворачиваются в наши дни события СВО.

«Пятый год ребята из Казани, Москвы, Самары, Челнов, Уфы, Тольятти, Пензы, Тольятти и других городов приезжают сюда. Они не артисты, они не профессионалы, но те люди, которым очень дорога история. И это не белые и красные, а просто люди, которые хотят помнить, что и когда у нас происходило. Гражданская война, которая проходила по нашим землям, - это тоже часть истории. А историю забывать нельзя, потому что если мы забудем нашу историю, нам ее расскажут другие люди – расскажут так, как это надо им. Не забываем, что именно здесь, на этих берегах Волги, в 1918, 1919, 1920 годах ковалась та армия, наследницей которой сейчас являются наши вооруженные силы», - подчеркнул перед началом масштабного зрелищного боя-реконструкции его главный режиссер, заслуженный работник культуры РТ, завотделом научной реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров.

Владислав Хабаров: «Историю забывать нельзя. Если мы забудем нашу историю, нам ее расскажут другие люди» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казань в 1919-1920 годы была центром формирования воинских подразделений Красной Армии для фронтов Гражданской войны. Из уже имевших боевой опыт рядовых и командиров в августе 1920 года в Казани была сформирована ударно-огневая бригада. Это два пехотных и один кавалерийский полк, артиллерийский дивизион, саперная рота, механизированный отряд, состоящий из бронированных автомашин и трех танков, а также огнеметной команды особого назначения. Эта особая ударно-огневая бригада приняла участие и особенно отличилась в боях на Каховском плацдарме и штурме Перекопа.

В реконструкции боя приняли участие порядка 120 человек. Силы красных представляли бойцы 51-й дивизии и ударно-огневой бригады, отряд местной самообороны, огнеметная группа, усиленные 76-миллиметровой противоштурмовой пушкой. На стороне белых были реконструкторы в образах служащих пехотной группы 135 пехотного полка, цветной пехотный группы, казаков-донцов. В их расположении, как и в историческом бою у села Любимовка, был танк «Рено FT», бронеавтомобиль фордзон-путиловец, авиация (аэропланы). Также в реконструкции были представлены кавалеристы-анархисты (махновцы), мирные жители села и сестры милосердия.

От шашки на блошином рынке до хобби на десяток лет

Сергей Блохин, участник военно-исторического клуба «147-й пехотный самарский полк», приезжает на фестиваль в Соколке из Самары пятый год. На этот раз ему предстояло исполнить роль командира первого ударного Корниловского батальона. Вместе с ним в Казань из самарского военно-исторического клуба приехали еще 16 участников реконструкции.

Сергей Блохин, реконструктор из Самары: «Все началось с покупки шашки на блошином рынке» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я не историк – обычный строитель. Реконструкции – мое хобби уже больше 10 лет. Посвящаю ему себя в свободное от работы время. А началось все с покупки шашки на блошином рынке. Она была полуисторическая, полусувенирная. Ну, а потом к шашке нужно ремень, к ремню – форму, к форме – уже чем-то заниматься. И историей я начал заниматься только когда, когда пришел в реконструкцию. Только тогда возник интерес к истории, началось ее изучение. Вот сегодня мы штурмуем окопы красных: будет две неудачные атаки – все как было на самом деле. Это ведь историческая реконструкция», - рассказал перед началом боя «Татар-информу» Сергей Блохин.

В отличие от подлинных исторических событий командиры групп в реконструкции снабжены наушником. Это нужно, чтобы во время боя координировать действия участников на большой территории между лесом, открытым пространством, удаленными друг от друга окопами.

Технические преимущества в бою

Бои на Каховском плацдарме, которые вела Казанская ударно-огневая бригада, оказались насыщены техникой. Бригада была прекрасно вооружена — 200 одних только пулеметов «Максим». Танки были трофейные, английского производства. Под Каховкой бригада успешно отразила последнее наступление превосходящих сил белого генерала Врангеля с его 12 танками и самолетами. Из 12 танков 7 удалось уничтожить. Для реконструкции боя организаторам удалось раздобыть один танк «Рено FT», накануне провели репетицию его «боеспособности», однако в день показательного сражения он так и не завелся и на поле боя не вышел.

В какой-то момент броневик, въехав колесом в канаву, перевернулся на бок Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Не ждали подвоха от броневика белых, который по сценарию захватили красные, но в какой-то момент, въехав колесом в канаву, он перевернулся на бок. И если у зрителей это вызвало улыбку, то реконструкторов такой курьез всерьез переполошил: в машине, не рассчитанной на реальные боевые условия, находились люди, которые могли пострадать. Вразрез со сценарием несколько участников боя отправились ставить броневик на колеса, машина вернулась в действие реконструкции.

Несколько подвела реконструкторов, видимо, и современная техника. В один из моментов долго не выходила из леса на поле боя кавалерия – вероятно, не сработал наушник у командира.

Аэропланы к фестивалю привлекли современные: авиацию начала ХХ века на ходу спустя век, говорят, едва ли можно найти. Зрителем предлагалось вообразить, что над площадкой пролетали «Ньюпоры», «Вуазены» или «Хавилендеры».

Несмотря на все заминки, оглушающих выстрелов и взрывов было предостаточно. Реконструкция по сравнению с предыдущими годами выглядела более эффектной. Особенно зрителей и даже самих участников фестиваля впечатлил огнемет в действии. Исторический факт, что в боях около села Любимовка на Каховском плацдарме первый и единственный раз за время Гражданской войны были применены огнеметы.

Аэропланы к фестивалю привлекли современные: авиацию начала ХХ века на ходу едва ли можно найти Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Залпы в память о всех павших в Гражданской войне

«Белые честно и отчаянно пытались бросить красных в Днепр. Не удалось. Но Корниловская дивизия – люди, идейно не принимавшие Советскую власть, активно дрались. Бои на Каховском плацдарме – это редкий для гражданской войны случай, когда были выкопаны противотанковые рвы и установлены две противотанковые мины. Белым поступил приказ от Врангеля отступать к Перекопу. Белые начали свой “крестный ход“ в Крым. Красные еще целую неделю после этого боя не могли атаковать. Из Казанской ударно-огневой бригады было потеряно 50% состава. Белогвардейские генералы позднее в своих мемуарах напишут: в боях за Каховку мы встретили совершенно другую Красную Армию – дисциплинированную, обученную, технически насыщенную; полки красных стали достойными былой славы императорской армии. В этих боях выкристаллизовалась та армия, наследником которой является наша Российская армия», - подытожил военно-историческую реконструкцию Владислав Хабаров.

«В этих боях выкристаллизовалась та армия, наследником которой является наша Российская армия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Через два месяца после боев на Каховском плацдарме Казанская ударно-огневая бригада штурмовала оборону Крыма под Перекопом.

Помимо основного действия фестиваля, реконструкции боя, для зрителей работали площадки, где можно было стать объектом интерьерной исторической фотографии, поучаствовать в испытаниях для новобранцев Красной Армии, примерить на себя одежду служивых тех лет, пострелять из ружей.

«Становится хорошей традицией собираться здесь на горе Соколка. Думаю, совместным усилиями мы будем продолжать эту традицию по дани памяти нашей истории. Фестивали подобного рода – это возможность помнить историю, потому что эти события с каждым годом становятся от нас все дальше и дальше», - отметила в обращении к зрителям и участникам фестиваля замминистра РТ по делам молодежи Айгуль Сабирова.

В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» она сообщила, что ведомство в следующем году планирует усилить поддержку фестиваля «Рождение непобедимой и легендарной». Планируется увеличить количество представленных активностей для зрителей, их насыщенность и масштаб мероприятия в целом.

В следующем году планируется увеличить количество активностей для зрителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Реконструкцию завершили залпы участников фестиваля в память о всех погибших в Гражданской войне.