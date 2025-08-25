news_header_top
Происшествия 25 августа 2025 08:51

«Аэрофлот» задержал рейсы Казань – Санья из-за тайфуна

«Аэрофлот» объявил о внесении изменений в расписание рейсов на 24 и 25 августа из-за надвигающегося на китайский город Санья тайфуна «Kajiki».

«Задержаны некоторые рейсы по региональной программе: из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Казани и Владивостока, а также обратные рейсы из Санья: в Уфу, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск», –указано в заявлении авиакомпании.

В «Аэрофлоте» добавили, что наземными службами авиакомпании обеспечено информирование и взаимодействие с пассажирами в части предоставления обслуживания на период ожидания.

#авиаперевозки #Китай
