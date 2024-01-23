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«Аэрофлот» за год перевез рекордное количество пассажиров между Москвой и Казанью
В прошлом году авиакомпания «Аэрофлот» перевезла рекордное количество пассажиров на маршруте Москва — Казань — Москва. Было обслужено более 729 тыс. человек, что на 24% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.
«Выполнено более 5 тыс. рейсов, что на 14% превышает аналогичный показатель прошлого года. В пиковый летний сезон "Аэрофлот" выполнял до 10 собственных рейсов в день в столицу Татарстана», – говорится в сообщении.
Количество вылетов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» между Москвой и Казанью достигало 82 в неделю. В целом авиакомпании группы за прошлый год перевезли между Москвой и Казанью более 1 млн пассажиров и выполнили свыше 6,8 тыс. рейсов.
Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». К 2030 году группа планирует приобрести 339 отечественных воздушных судов.
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