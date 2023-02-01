«Аэрофлот» хочет изменить правила о габаритах ручной клади

Группа «Аэрофлот» намерена инициировать процесс изменения федеральных авиационных правил (ФАП) в части габаритов ручной клади. Об этом рассказал генеральный директор авиаперевозчика Сергей Александровский, пишет газета «Ведомости».

По словам главы «Аэрофлота», у группы есть единое с Ространснадзором понимание того, как именно необходимо решить вопрос с правилами провоза ручной клади.

«Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры», — пояснил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Руководитель профильного ведомства также уточнил, что предлагается зафиксировать минимальные параметры (например, рюкзака или дамской сумки), чтобы габариты ручной клади ни у кого в дальнейшем не вызывали вопросов.

При этом Александровский необходимость изменения правил объяснил желанием обеспечить эффективную работу лоукостера «Победа», который входит в группу «Аэрофлот». Неоднозначность норм в части провоза багажа и ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели авиакомпании и, соответственно, к увеличению стоимости авиаперевозки, уверяет он.

Согласно действующим правилам, пассажир имеет право бесплатно перевозить в салоне самолета дамскую сумку, рюкзак или портфель, а также ряд других вещей. Авиакомпания вправе определить допустимый вес и габариты для рюкзака, тогда как размеры дамской сумки и портфеля не регламентированы. Кроме того, перевозчик имеет право устанавливать норму веса ручной клади, но она не может быть меньше 5 килограммов.



Однако из правил лоукостера «Победа» следует, что габариты ручной клади не должны превышать 36×30×27 сантиметров. Верховный суд РФ 12 января этого года признал незаконной соответствующую норму провоза ручной клади, установленную «Победой». Впрочем, лоукостер, несмотря на вердикт суда, не стал менять общий подход к провозке ручной клади и багажа, хотя и пообещал исключить указание на габариты дамской сумки и портфеля из описания способов провоза ручной клади.