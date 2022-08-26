«Аэрофлот» увеличил маршрутную сеть на 18 новых направлений

Несмотря на санкции, «Аэрофлоту» удалось расширить число своих маршрутов. В этом году самолеты компании летают по 111 направлениям — на 18 больше, чем в 2021-м. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Как напомнил глава государства, на поддержку компании в условиях санкций выделено 50 млрд рублей — субсидии по пассажиропотоку, 15 млрд рублей — на возврат билетов. Кроме того, повышен уставной капитал компании, что позволит закрыть ее долги по аккредитивам.

«Все эти меры, по моей оценке, являются достаточными, эффективными и исчерпывающими для группы „Аэрофлот“. Вся необходимая поддержка со стороны государства нами получена», — заверил Александровский.

Он отметил, что полученная помощь позволила не только сохранить, но и повысить объемы перевозок. Несмотря на то что южные аэропорты России по-прежнему закрыты, компания ищет альтернативные маршруты, особое внимание уделяя востребованным направлениям.

«Сейчас мы летаем по 111 направлениям — это на 18 направлений больше, чем в 2021 году. По ряду направлений мы очень существенно увеличили наши объёмы, например по направлению Москва — Санкт-Петербург с 31 частоты ежедневно до 45», — пояснил собеседник Президента.

Сохранению спроса на билеты поспособствовало и сдерживание их стоимости. Вопреки прогнозам «Аэрофлоту» удалось в среднем на 10% снизить стоимость перелетов по отношению к 2021 году и на 21% — к 2019-му.