«Аэрофлот» увеличил количество рейсов из Москвы в Казань в дни саммита БРИКС

«Аэрофлот» расширил полетную программу в связи с проведением саммита БРИКС. С 17 по 26 октября вводится шесть дополнительных рейсов и будет выполняться от шести до девяти ежедневных перелетов из Москвы в Казань и в обратном направлении, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«На 52 запланированных рейсах будут задействованы воздушные суда повышенной ёмкости. То есть дополнительно выставлено почти 2 тыс. кресел, что больше на 23%. В бизнес-классе количество кресел увеличилось более чем в два раза», – отметили в пресс-службе.

Всего за девять месяцев на рейсах «Аэрофлота» между Россией и странами БРИКС перевезено 1,8 млн пассажиров, что почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Через Казань отправлено более 775 тыс. человек, или на 8% больше, чем за девять месяцев 2023 года.

Саммит БРИКС в Казани, напомним, пройдет 22-24 октября. В эти дни в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.