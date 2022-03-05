«Аэрофлот» с 8 марта приостановит все зарубежные рейсы, кроме Минска

«Аэрофлот» заявил о приостановке всех зарубежных полетов с 8 марта. В расписании останутся только рейсы в Минск. Помимо этого, с 6 марта вылететь из страны не смогут туристы, обратные билеты которых намечены на даты после 8 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«„Аэрофлот“ информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00.00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний „Россия“ и „Аврора“ (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)», — отмечается в тексте.

Чтобы предотвратить сложности с возвращением в Россию, с 6 марта на международные рейсы не будут пускать туристов, которые должны были прибыть обратно после 8 марта. Если же пассажир приобрел билеты в одну сторону, он сможет вылететь вплоть до момента прекращения полетов.

Все рейсы внутри России, кроме южных направлений, будут выполняться в прежнем режиме, уточнили в «Аэрофлоте».