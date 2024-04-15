«Аэрофлот» разрешил перевозку животных в салоне самолета

Российская авиакомпания «Аэрофлот» успешно завершила тесты по перевозке животных в салоне самолета, и теперь новая услуга будет доступна всем пассажирам собственных рейсов авиакомпании и рейсов дочерней авиакомпании «Россия». Об этом сообщает прессс-служба «Аэрофлота».

В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг на соседнем кресле. Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле.

Услуга доступна в любом классе обслуживания (Эконом, Комфорт, Бизнес). В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. Оплата за дополнительное место производится по тарифу, применяемому для взрослого пассажира

По итогам трехмесячного тестирования в компании выяснили, что услуга востребована у владельцев небольших животных и птиц — за это время было перевезено более 900 питомцев. Также компания решила увеличить габариты контейнеров для Бизнес-класса.