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«Аэрофлот» разрешил перевозку животных в салоне самолета
Российская авиакомпания «Аэрофлот» успешно завершила тесты по перевозке животных в салоне самолета, и теперь новая услуга будет доступна всем пассажирам собственных рейсов авиакомпании и рейсов дочерней авиакомпании «Россия». Об этом сообщает прессс-служба «Аэрофлота».
В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг на соседнем кресле. Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле.
Услуга доступна в любом классе обслуживания (Эконом, Комфорт, Бизнес). В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. Оплата за дополнительное место производится по тарифу, применяемому для взрослого пассажира
По итогам трехмесячного тестирования в компании выяснили, что услуга востребована у владельцев небольших животных и птиц — за это время было перевезено более 900 питомцев. Также компания решила увеличить габариты контейнеров для Бизнес-класса.
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