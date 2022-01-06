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Транспорт
6 января 2022  16:08

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в Казахстан

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Компания «Аэрофлот» приостановила на две недели продажу билетов на авиарейсы в Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика. 

«В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы „Аэрофлота“ в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели», — сказано в сообщении.

Также сообщалось, что белорусский авиаперевозчик «Белавиа» отменил вечерний самолет (вылетает в 20.15 по московскому времени) в Нур-Султан. Кроме того, были отменены рейсы Минск — Алма-Ата — Минск, запланированные на сегодня и завтра. 

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