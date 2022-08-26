«Аэрофлот» планирует закупить более 300 российских самолетов

«Аэрофлот» намерен заключить контракт на закупку более 300 самолетов отечественного производства. Такими планами на встрече с Президентом России Владимиром Путиным поделился гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 — Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 — это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214», — заявил он.

По словам Александровского, это потребует от компании значительных затрат, в том числе на привлечение около 3,5 тыс. пилотов и закупку полнопилотажных тренажеров. «То есть это серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе», — указал собеседник Президента.