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Официальная хроника
26 августа 2022  16:52

«Аэрофлот» планирует закупить более 300 российских самолетов

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«Аэрофлот» намерен заключить контракт на закупку более 300 самолетов отечественного производства. Такими планами на встрече с Президентом России Владимиром Путиным поделился гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 — Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 — это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214», — заявил он. 

По словам Александровского, это потребует от компании значительных затрат, в том числе на привлечение около 3,5 тыс. пилотов и закупку полнопилотажных тренажеров. «То есть это серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе», — указал собеседник Президента.

#аэрофлот #Владимир Путин #самолеты
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