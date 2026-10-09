«Аэрофлот» перенес и отменил часть рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов 9 октября из-за временных ограничений на вылет и прилет самолетов в аэропортах Московского авиационного узла. Перевозчик переносит время отправления и отменяет часть рейсов, сообщает ТАСС.

В компании пояснили, что некоторые самолеты направили на запасные аэродромы. Они продолжат полет после снятия ограничений.

В «Аэрофлоте» также предупредили о возможных дополнительных задержках вылетов с запасных аэродромов. Это может потребоваться, чтобы экипажи успели отдохнуть и не превысили установленные нормы рабочего времени. Такие меры необходимы для соблюдения правил безопасности полетов.