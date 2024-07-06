«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Казань из-за плохой погоды в столице

«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Казань из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Об этом сообщает пресс-служба авикомпании.

Помимо Казани, компания также отменила еще шесть рейсов в Махачкалу, Пермь, Самару, Оренбург, Мурманск и Волгоград.

Пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. Также пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили «Аэрофлот Бонус».