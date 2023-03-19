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«Аэрофлот» из-за сильного тумана отменил рейсы в Сочи
Из-за неблагоприятных метеоусловий компания «Аэрофлот» отменила ряд рейсов в Сочи 19 и 20 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов „Аэрофлот“ информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении <…>», — отмечается в сообщении.
Речь идет в общей сложности о 31 рейсе в и из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Екатеринбурга и Уфы. Казани в этом списке нет.
Пассажиров, которые должны были следовать отмененными рейсами, авиаперевозчик попросил по возможности не прибывать в аэропорт.
В свою очередь оператор аэропортов Краснодарского края — группа компаний «Аэродинамика» информирует об отмене в общей сложности 39 рейсов в аэропорту Сочи. В ночь на воскресенье из 57 рейсов было выполнено всего два.
«Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. <…> Отменено 39 рейсов, в том числе 4 из числа ранее прибывших на запасной», — цитирует сообщение пресс-службы группы компаний РИА Новости.
Накануне в Сочи был введен желтый уровень погодной опасности из-за густого тумана. Тогда в городе-курорте оказались задержаны 18 рейсов, включая и самолет, который должен был следовать в Казань.
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