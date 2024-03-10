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Происшествия 10 марта 2024 10:05

Аэрофлот: Из Екатеринбурга в Казань отменен рейс хоккейной команды

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Сегодня в екатеринбургском аэропорту отменили рейс SU7313 авиакомпании «Аэрофлот» в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Рейс SU7313 Екатеринбург – Казань является чартерным и был заказан для перевозки хоккейной команды. Рейс отменен по инициативе заказчика», – указал «Аэрофлот».

Фото: Онлайн-табло аэропорта «Кольцово»

#авиасообщение
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