Аэрофлот: Из Екатеринбурга в Казань отменен рейс хоккейной команды

Сегодня в екатеринбургском аэропорту отменили рейс SU7313 авиакомпании «Аэрофлот» в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Рейс SU7313 Екатеринбург – Казань является чартерным и был заказан для перевозки хоккейной команды. Рейс отменен по инициативе заказчика», – указал «Аэрофлот».