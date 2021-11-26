«Аэрофлот» готовится вводить QR-коды в самолетах

Российская авиакомпания «Аэрофлот» дорабатывает программное обеспечение и налаживает технологические процессы, чтобы ввести систему QR-кодов, когда соответствующее решение будет принято властями страны. Об этом рассказал генеральный директор авиаперевозчика Михаил Полубояринов, сообщает РИА Новости.

«Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты Правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров», — отметил глава «Аэрофлота».

Правительство РФ 12 ноября внесло в Государственную Думу законопроекты, разработанные федеральным оперативным штабом, об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, включая и авиационный.

Позже будет установлена точная дата, начиная с которой пассажиров будут просить предъявлять QR-код о прививке, медицинский отвод от вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе.

Замглавы Минтранса Кирилл Богданов 16 ноября заявил, что систему QR-кодов для перелетов в России внедрят не позднее февраля 2022 года.