АЭИ: Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на торговлю России со странами Ближнего Востока

Недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем не оказало влияния на торгово-экономические связи России со странами региона. Об этом сообщила РИА Новости глава комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцура.

«Если говорить о недавно вновь вспыхнувшем конфликте между Израилем и Ираном, то он, можно сказать, уже стабилизировался: налаживаются полеты, восстанавливаются логистические пути транспортировки товаров и энергоресурсов», — отметила она.

По словам Танцуры, российские торговые отношения с ближневосточными государствами продолжают развиваться в прежнем режиме.

При этом она уточнила, что определенные корректировки в совместных проектах между Россией и Ираном всё же возможны, но существенных последствий ожидать не стоит:

«Обострение конфликта длилось всего несколько дней, поэтому глобально не повлияло ни на что. Впрочем, проекты России и Ирана могут, справедливости ради надо сказать, претерпеть какие-то изменения, например в вопросе сроков реализации, но и то это не факт».

Кроме того, по её мнению, текущая ситуация даже укрепила позиции Москвы в регионе. «В целом конфликт между Ираном и Израилем только усилил позиции РФ и укрепил взаимодействие нашей страны с государствами Ближнего Востока, так как Москва поддержала завершение боевых действий дипломатическим путем», — подчеркнула Танцура.