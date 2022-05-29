Аджман: маленький эмират с большими планами

Аджман - один из регионов Объединенных Арабских Эмиратов, стремительно набирающий популярность как туристический центр. Еще недавно Аджман воспринимался как не самый интересный для посещения эмират, но сейчас он способен удивить даже самых искушенных путешественников. Журналист ИА “Татар-информ”, побывавший в Аджмане, делится своими впечатлениями.

Эмират с особой атмосферой

Кому и чем может быть интересен Аджман? В чем его особенности?

Это самый маленький эмират - как по площади, так и по населению. На территории всего около 250 кв. км. проживают полмиллиона человек. Со всех сторон Аджман окружен территорией эмирата Шарджа, и по пути в Аджман вы даже не заметите, как пересекли границу между двумя регионами ОАЭ.

Малые размеры Аджмана - это совсем не минус, а для многих даже плюс - этому эмирату свойственная некая особенная атмосфера: с одной стороны, камерность, аура спокойствия по сравнению с оживленным и шумным Дубаем, с другой - здесь есть все те же футуристичные стеклянные небоскребы и широкие улицы, такие же чистые песчаные пляжи с прозрачными водами Персидского залива.

Бурное развитие Аджмана началось в 2008 году в результате принятия законов, разрешающих иностранным гражданам и компаниям инвестировать в недвижимость в этом эмирате. Тогда же была разработана стратегическая программа развития Аджмана как туристического центра, которая успешно реализуется.

Как попасть в Аджман?

Один из самых удобных вариантов путешествия в Аджман из России - перелет в ОАЭ рейсами авиакомпании flydubai. Ее самолеты летают в Россию уже более 10 лет и связывают Эмираты с Москвой, Казанью, Екатеринбургом, Уфой и другими крупными городами.

Пассажирам бизнес-класса на борту Boeing 737-800 нового поколения предлагается высочайший уровень обслуживания.Ширина кресел и пространство для ног в салоне бизнес-класса дают возможность по-настоящему отдохнуть и расслабиться, что очень немаловажно во время пятичасового перелета. Кресла идеально подходят для того, чтобы отдохнуть, посмотреть фильм или поспать.Бортпроводники предложат вам плед, подушки, напитки и еду по меню, которое позволяет выбрать блюда как европейской, так и арабской кухни. Наш корреспондент особенно отметил для себя особую атмосферу во время перелета, которую умело создают предупредительные и внимательные бортпроводники. Скучать не придется: в бизнес-классе есть бесплатный доступ к бортовой развлекательной системе с сенсорными HD-экранами, с ее помощью можно смотреть фильмы, слушать музыку, погрузиться в различные игры.

В экономклассе тоже бесплатная система развлечений, которая дает возможность подключиться с играм, фильмам на своих мобильных устройствах.

На борту самолетов flydubai можно получить покупки, сделанные через eShop - это магазин беспошлинной торговли, недавно созданный авиакомпанией.

Можно добавить, что у пассажиров бизнес-класса включены услуги лаунджа в аэропортах вылета и в дубайском аэропорту, там представлены еда и напитки самого высокого качества.

Имеет смысл следить за сайтом flydubai, рассылками и аккаунтами в социальных сетях, чтобы не пропустить интересные акции, которые авиакомпания периодически предлагает своим клиентам. Например, сейчас действует акция - при покупке билета на рейс можно получить скидку в 30 процентов на покупку билета в дубайский IMG Worlds of Adventure - крупнейший в мире парк развлечений. Для тех, кто забронировал полет в Дубай , есть еще один бонус - билет на выставку Dubai Expo 2020, которая 31 марта завершает свою работу.

Путешествие в эпоху пандемии: о чем не стоит забывать

Следует сказать несколько слов о процедуре прибытия в аэропорт Дубая. В ОАЭ очень серьезно относятся к мерам против распространения коронавирусной инфекции. Ношение масок обязательно в помещении, в отелях постоянно ведется обработка поверхностей, у гостей измеряется температура.

На сайте авиакомпании flydubai имеется специальный раздел. Инфоцентр Covid-19, где содержится подробная информация о том, что нужно предусмотреть туристу для путешествия в ОАЭ. Стоит обратить особое внимание на предложение авиакомпании по расширенному страхованию для путешественников, которое включает покрытие расходов, связанных с COVID-19.

Главное. Для въезда в Дубай пассажирам необходимо показать действительный сертификат о вакцинации с QR-кодом (вакцина "Cпутник V" признана в ОАЭ) или справку о выздоровлении от COVID-19 c QR-кодом. В ином случае, перед вылетом нужно сдать ПЦР-тест и взять с собой оригинал или распечатанный вариант результатов анализа. Также до вылета нужно установить на свой смартфон приложение Smart Dubai. Оно пригодится вам в аэропорту Дубая. Когда вы пройдете паспортный контроль (кстати, здесь вам не только поставят штамп о прибытии в паспорт, но еще и могут выдать сим-карту с 1 ГБ интернета!), вам, возможно, нужно будет в специальном пункте в аэропорту сдать бесплатный ПЦР-тест на Сovid-19. Результат придет в течение суток в приложение Smart Dubai. До этого необходимо находиться в отеле, в который вы приехали, и не выходить за его пределы.

Кстати, до отеля в Аджмане вы доберетесь быстро - дорога на такси займет не более часа.

Где жить?

В каком отеле Аджмана можно остановиться? В Аджмане есть отели различных ценовых категорий. Даже если вы экономный турист, то все равно стоит обратить внимание на предложения пяти- и четырехзвездочных отелей первой линии. В этом как раз и заключается один из главных плюсов Аджмана - в таких отелях, как например, Bahi palace hotel будет и собственный пляж, и питание по системе HB, и открытый подогреваемый бассейн, но заплатите вы за номер существенно меньше, чем, например, в аналогичных отелях Дубая.

Не факт, что так будет всегда, поскольку Аджман становится все более популярным среди туристов из разных стран - здесь часто можно увидеть туристов из стран СНГ, особенно из России и Казахстана. Вывески на русском языке в Аджмане - не редкость, как и русскоговорящий персонал в отелях.

Аджман все больше привлекает и состоятельных туристов: на берегу Персидского залива расположились отели и виллы уровня лакшери, где цена номера может доходить до 500 тысяч рублей в сутки в высокий сезон. В Аджмане активно развивают свой бизнес международные сети отелей - Radisson, Wyndham-Ramada, индийский Oberoi. Сервис Booking выдает около 40 вариантов размещения в Аджмане.

Что посмотреть?

В Аджмане нет ощущения, что находишься где-то на периферии. Безусловно, масштабы меньше, чем в Дубае или столице ОАЭ Абу-Даби, но сегодня Аджман - крупный город с широкими улицами и проспектами, парками, торговыми центрами. Как и в соседних эмиратах, в нем активно ведется строительство суперсовременных высотных зданий, но при этом Аджман не теряет своей аутентичности. В эмирате множество мечетей, многие здания построены с учетом традиций арабской архитектуры. В Аджмане бережно относятся к историческому наследию: в центре города находится Дворец Шейха, в котором сейчас расположен исторический музей Аджмана. В нем можно увидеть множество экспонатов, которые рассказывают о прошлом этой территории.

В Аджмане, как и в целом в ОАЭ, чувствуется желание местных властей и жителей двигаться в будущее, при этом не теряя традиций. Недавно на городских улицах Аджмана началась тестовая эксплуатация необычного транспорта - беспилотного электромобиля. Наш корреспондент проехал на этом средстве передвижения по улице Cornish, которая проходит вдоль городской набережной. Электромобиль на десять мест пока едет не очень быстро, имеет небольшой запас хода, но в компании Etisalat , которая занимается его разработкой и эксплуатацией, уверены, что будущее за такой техникой.

Один из плюсов Аджмана - наличие многочисленных ресторанов, предлагающих самую разнообразную кухню. Есть аутентичные арабские заведения, но немало и ресторанов с европейской кухней. Например, в атмосферу средневековой северной Европы можно погрузиться в ресторане Viking - здесь играют на волынках бородатые воины, а мясо посетители могут резать ножами, очень похожими на древнее оружие.

Туристическая инфраструктура Аджмана очень разнообразна. Здесь есть огромные поля для гольфа клуба Zorah Golf, зоопарк Pgmy Zoo c представителями местной фауны. Любителей экстремальных развлечений может заинтересовать пейнтбольный клуб Battle Park c большой территорией и хорошим выбором оружия.

И один из самых удивительных вариантов отдыха в Аджмане - это трип по реке на каяках. В какой-то момент, пробираясь на лодке с веслами через густые мангровые заросли, или видя стаю розовых фламинго, можно забыть, что вы находитесь в стране, большую часть которой составляет пустыня.



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Аджман уже сейчас является одним из лучших мест для отдыха. Туристам из России, как новичкам в ОАЭ, так и тем, кто бывал здесь не раз, однозначно можно рекомендовать Аджман как альтернативу уже хорошо известным местам для отдыха в этой стране. Все работает на растущую популярность Аджмана: отличный климат, чистое море, развитая инфраструктура, удобство перелета с flydubai.