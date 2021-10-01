Защита ректора КХТИ настаивает — на работу он ходил исправно, зарплату получал законно

Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани изучил большой блок документов по громкому делу о хищении 11 млн рублей в КНИТУ-КХТИ. На скамье подсудимых – Сергей Юшко, который, несмотря на обвинения, все еще остается ректором вуза, хотя и отстраненным от обязанностей на время следствия.

Как утверждает следствие, с 2004 по 2017 годы Юшко занимал должность завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также декана факультета информационных технологий КНИТУ и получал заработную плату, хотя фактически своих обязанностей не выполнял. За 13 лет ему выплатили 9,7 млн рублей. На самом же деле, Юшко работал в технопарке «Идея».

Более того, обвинение уверено, в указанный период Юшко неоднократно ездил в командировки от технопарка. За 10 лет он провел за пределами Казани почти 3 года, летал в составе делегаций в разные регионы России и за границу. Однако даже в этот период в табели учета трудового времени в КХТИ ему засчитывалось по 5-7 часов отработанного времени.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сторона защиты категорически не согласна с предъявленным обвинением, адвокаты подсудимого сегодня выступили с ходатайством об исследовании большого объема документов, которые должны были подтвердить их версию событий.

Все исследованные на сегодняшнем заседании материалы можно условно разделить на четыре группы. Первая – списки участников научных конференций, проходивших в вузе на протяжении 2004-2017 годов. В них можно увидеть две колонки с подписями, в первой расписывались за участие, во второй – за получение бюллетеня для тайного голосования.

Изучая бумаги, судья Вахитовского суда Казани Руфина Газизова каждый раз уточняла у обвиняемого, его ли подпись стоит на документах, на что Юшко неизменно отвечал: «Да, подпись моя».

Вторая группа – документы, связанные с научным руководством и сопровождением аспиранта, который, по словам адвокатов, позднее выступит в суде в качестве свидетеля. Третья группа – это приказы предыдущего ректора вуза о создании государственных экзаменационных комиссий, в работе которых, как утверждает защита, Юшко также принимал активное участие, что подтверждается наличием его подписей в соответствующих документах.

И последний блок исследованных на сегодняшнем заседании материалов – это научные публикации, которые издавались в указанный период под авторством или редакцией Юшко.

«Несмотря на то, что следствие пытается убедить весь мир, что Сергей Владимирович никогда никоим образом не выполнял своих обязанностей, исследованные материалы свидетельствуют об обратном. На всех документах, которые он должен был подписывать как преподаватель, завкафедры или декан, стоят его подписи. Можно подделать одну подпись или две подписи поставить задним числом, но подделать огромный массив документов за 10 лет – невозможно», – прокомментировал один из его адвокатов Александр Погодин.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Его коллега Олег Шемаев добавил, что на прошлом заседании один из свидетелей по делу – директор вузовского института управления, автоматизации и информационных технологий Рустам Нургалиев, в ответ на вопросы стороны защиты рассказал, что количество выданных бюллетеней для тайного голосования во время заседаний ученых советов и итоговое число голосов должно было совпадать. Подсчеты велись «на месте», то есть подделать участие человека в совете – например, проставить подписи задним числом, – было сложно, практически невозможно.

Помимо всего прочего, защита попросила исследовать некоторые материалы и по второму эпизоду дела. По версии следствия, в 2013 году между технопарком «Идея» и КНИТУ был заключен договор на проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников университета. Его стоимость составляла 1,3 млн рублей, однако, утверждает сторона обвинения, Юшко затратил в десять раз меньше – 129 тыс. рублей, а остальные деньги присвоил.

«Несмотря на наши многочисленные ходатайства о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, она так и не была проведена. Защита воспользовалась своим правом привлекать независимых экспертов и попросила специалистов из серьезной аудиторской фирмы исследовать соответствующие документы, то есть провести аналог судебно-бухгалтерской экспертизы. О результатах пока не говорим, они будут раскрыты в судебном заседании», – добавил Шемаев.

Сегодняшнее заседание было отложено до 22 ноября для обеспечения явки свидетелей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что был задержан подозреваемый в мошенничестве и служебном подлоге ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко. Советский суд отправил его под домашний арест. Адвокаты Юшко просили суд вернуть дело в прокуратуру, но суд отказал в удовлетворении ходатайства. Подсудимый вину не признал.