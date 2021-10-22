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Ру Тат
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22 октября 2021  12:12
Полина Шевчук

Адвоката из Заинска дважды за полгода поймали пьяным за рулем

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Как стало известно следствию, в марте 51-летнего адвоката из Заинска поймали пьяным за рулем. Тогда суд признал его виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде и назначил наказание в виде штрафа, а также лишил водительских прав на полтора года.

Однако это никак не повлияло на мужчину и в начале октября его вновь поймали за рулем в нетрезвом виде. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». 
 

#следком рт #пьяный за рулем #пьяное вождение автовобиля
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