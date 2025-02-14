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Происшествия 14 февраля 2025 18:51

Адвоката из Ростова, который обманул жительницу РТ, пообещав спасти внука, посадили

Вынесли приговор ростовскому адвокату, который обманул жительницу РТ на 825 тысяч рублей, пообещав спасти внука, пойманного с наркотиками.

В время судебного следствия мужчина во всем сознался, вернул деньги, но суд, с учетом позиции прокуратуры Ново-Савиновского района Казани, приговорил его к 1,5 годам колонии.

«Татар-информ» рассказывал, что внук пенсионерки поехал с друзьями в Ростов. Там парня задержали с наркотиками. Чтобы как-то помочь родственнику женщина обратилась к местному адвокату, который пообещал, что за деньги вытащит молодого человека.

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