Адвоката из Ростова, который обманул жительницу РТ, пообещав спасти внука, посадили

Вынесли приговор ростовскому адвокату, который обманул жительницу РТ на 825 тысяч рублей, пообещав спасти внука, пойманного с наркотиками.

В время судебного следствия мужчина во всем сознался, вернул деньги, но суд, с учетом позиции прокуратуры Ново-Савиновского района Казани, приговорил его к 1,5 годам колонии.

«Татар-информ» рассказывал, что внук пенсионерки поехал с друзьями в Ростов. Там парня задержали с наркотиками. Чтобы как-то помочь родственнику женщина обратилась к местному адвокату, который пообещал, что за деньги вытащит молодого человека.