Адвокат Жорин: работодатель обязан доплачивать за скрытый объем работы

Работодатель обязан фиксировать в документах любые переработки и изменение показателей эффективности (KPI) и доплачивать за них. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, работодатель вправе устанавливать показатели эффективности и организовывать трудовой процесс, но это не означает, что он может бесконечно увеличивать нагрузку без оформления и доплаты. Статья 60 ТК РФ запрещает требовать работу, не обусловленную трудовым договором. Если сотруднику фактически поручают дополнительный объем работы, расширяют зону обслуживания или обязанности отсутствующего коллеги, это должно происходить с его письменного согласия и за дополнительную плату – статьи 60.2 и 151 ТК РФ, отметил адвокат.

Он также рассказал, что незаконно увеличивать нагрузку на сотрудника при отсутствии соответствующего пункта в трудовом договоре. При этом «скрытая нагрузка» может выражаться не в увеличении рабочего дня, а в том, что за прежние часы требуют выполнить существенно больший объем работы.

Само по себе это еще не означает автоматического права на повышение оклада, пояснил Жорин. По его словам, нужно смотреть трудовой договор, должностную инструкцию, локальные нормы труда и то, не вышел ли новый объем за пределы прежней трудовой функции. Поэтому в подобных конфликтах правильнее ставить вопрос не просто «дайте больше зарплату», а требовать показать, на каком основании изменен объем работы и как он оформлен.

Если это действительно дополнительная работа сверх ранее согласованной трудовой функции, она должна оформляться и оплачиваться отдельно. Если же работодатель меняет определенные условия трудового договора в одностороннем порядке, применяется специальная процедура статьи 74 ТК РФ, заключил он.