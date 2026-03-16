Адвокат Жорин: Долина может отсудить у мошенников деньги, но получить их будет сложно

Певица Лариса Долина имеет высокие шансы выиграть суд против мошенников, однако реальное получение средств зависит от наличия у них активов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, вступивший в силу приговор по уголовному делу значительно упрощает доказывание факта преступления в гражданском процессе. «Приговор по такому делу будет плюсом для Долиной. Если суд уже признал осужденных виновными, то для гражданского процесса многое упрощается: факт преступления уже установлен и вина конкретных лиц доказана», – пояснил Жорин.

Однако главная сложность, по мнению адвоката, заключается не в выигрыше суда, а в фактическом получении денег. Мошеннические схемы построены так, что финансы быстро выводятся, а имущество оформляется на подставных лиц. В результате у осужденных официально нет ни средств, ни квартир, ни автомобилей.

«Типичный исход в подобных исках – частичное взыскание или многолетнее исполнительное производство», – отметил Жорин.

Несмотря на это, адвокат считает, что шанс вернуть хотя бы часть похищенного у Долиной есть. Средства иногда удается получить через арест имущества, наложенный во время следствия, или через будущие доходы осужденных. Даже в колонии они могут работать, а после освобождения приставы будут удерживать часть зарплаты и других доходов.