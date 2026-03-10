Адвокат Ярмуш раскритиковала законопроект о «совместном воспитании» детей после развода

Внесенный в Госдуму законопроект о режиме совместного воспитания детей после развода может нанести серьезный вред психике несовершеннолетних. Об этом сообщила адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Речь идет об инициативе, согласно которой ребенок должен будет поочередно жить с каждым из родителей по индивидуальному графику, например, неделю через неделю.

По мнению эксперта, действующее законодательство и так позволяет родителю, проживающему отдельно, полноценно участвовать в жизни детей через установленный судом порядок общения. Принудительное же распределение времени пополам несет в себе скрытые угрозы и стресс.

«Когда родители в конфликте, очень часто бывает так, что ребенок становится заложником. Если он проживает с каждым из родителей, его настраивают против другого. Ребенка перекидывают как пинг-понговый мячик», – подчеркнула Ярмуш в беседе с «Радио 1».

Специалист добавила, что в ситуациях, когда ребенку некомфортно переезжать к одному из родителей, неизбежно начинаются конфликты. Особое внимание адвокат уделила финансовой стороне вопроса: в Европе при такой модели алименты обычно не выплачиваются, так как каждый родитель несет расходы в «свое» время. Ярмуш опасается, что некоторые отцы могут требовать передать им ребенка лишь ради освобождения от выплат, при этом фактически не занимаясь его воспитанием.

Тем не менее юрист выразила уверенность, что суды все равно будут назначать психолого-психиатрические экспертизы и принимать решения исходя из реальных интересов детей.

«И если родитель хочет не воспитывать, а просто подтвердить свое право или насолить бывшему партнеру, суды это увидят», – резюмировала адвокат.