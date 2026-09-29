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Общество 29 сентября 2026 05:38

Адвокат Ярмуш объяснила, как суд будет решать судьбу детей Самойловой и Джигана

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В процессе о лишении родительских прав рэпера Джигана, который развернется в Савеловском суде Москвы, будут участвовать органы опеки, прокуратура и детский педагог, а сам музыкант в будущем может восстановить свои права. Об этом рассказала адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1».

«Суд будет выяснять, боятся ли дети отца и представляет ли он для них угрозу, а восстановить права артист сможет только через отдельный иск и доказательства исправления», – подчеркнула юрист.

Она добавила, что детей будут интервьюировать в суде с участием опеки, чтобы установить, что происходило и боятся ли дети отца. Если доводы матери и ее адвоката об опасности Джигана для детей подтвердятся, суд может назначить экспертизы.

Для восстановления родительских прав в последующем рэперу придется убедить суд, что он исправил своё поведение, изменил отношение к детям и окружающим, прошёл реабилитацию и не представляет угрозы.

Ранее СМИ сообщали, что в июле Джиган устроил стрельбу в своем подмосковном доме. По данным СМИ, рэпер открыл огонь по охраннику, ранив его в руку и ногу, а также несколько часов удерживал в доме сотрудников. Сам Джиган называл сообщения о произошедшем ложью и провокацией. На данный момент он находится в Израиле.

#певец #лишение родительских прав
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