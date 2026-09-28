Адвокат Худова предупредила об опасности хранения чужих документов в телефоне

Хранение в телефоне чужих документов может обернуться уголовно-правовым риском, заявила адвокат, советник ФПА России, председатель Союза молодых адвокатов России Екатерина Худова в комментарии «Газете.Ru».

По ее словам, значение имеет то, законно ли человек получил персональные данные и имел ли право их хранить или использовать. Само наличие фотографии чужого паспорта преступлением не является. Уголовная ответственность автоматически не возникает и в бытовой ситуации, когда родственник сам прислал копию документа для покупки билета или бронирования.

Адвокат подчеркнула, что служебный доступ не дает права копировать документы клиентов в личный телефон или хранить их после исчезновения такой необходимости. Если данные больше не нужны, она посоветовала проверить галерею, загрузки, переписки и облачные копии.