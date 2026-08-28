Адвокат Воропаев рассказал, как вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста

Возможность вернуть деньги за билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста зависит от даты их покупки и дальнейшей судьбы мероприятия. Об этом «Радио 1» заявил член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев.

Ранее «Газпром Арена» сообщила, что не является организатором концерта рэпера и не заключала договор на аренду стадиона. Выступление артиста в России было анонсировано примерно за неделю до этого, практически все билеты успели раскупить. Официальной информации об отмене или переносе концерта пока нет.

По словам адвоката, при отмене, переносе мероприятия, замене исполнителя или изменении места проведения зритель имеет право на полный возврат номинальной стоимости билета. Это предусмотрено статьей 52.1 Основ законодательства РФ о культуре.

«Эта норма императивна – ее нельзя отменить условиями оферты, даже если билет продавался как “невозвратный”», – отметил Воропаев.

Для билетов, приобретенных по обычной цене, действует также Постановление Правительства РФ № 1491. Если до начала мероприятия остается не менее 10 дней, зритель может отказаться от посещения и потребовать возврата полной стоимости билета.

По мнению эксперта, дополнительно покупатель может потребовать возмещения убытков, компенсации морального вреда и штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы. Эти требования необходимо доказывать отдельно.

Первым шагом при оформлении возврата Воропаев назвал направление письменной претензии организатору. К ней следует приложить копии билета, чека об оплате и банковские реквизиты. Если организатор откажет или не ответит, покупатель может обратиться в Роспотребнадзор, а затем в суд.

Билеты, купленные после 24 августа, по словам адвоката, пока можно попытаться вернуть в добровольном порядке: до заявленной даты концерта 10 октября остается больше 10 дней.

Иная ситуация с акционными билетами, которые продавались 14–23 августа.

«Для акционных билетов сейчас возврат невозможен, поскольку оферта исключает добровольный возврат, и закон в данном случае не защищает покупателя, если отмена не произошла», – объяснил адвокат.

Если концерт отменят или перенесут, владельцы таких билетов смогут потребовать полный возврат средств. При отсутствии официальной отмены добровольный возврат акционного билета, по словам Воропаева, невозможен.

Он также подчеркнул, что техническая отметка билетного сервиса о недоступности возврата сама по себе не лишает покупателя его прав.